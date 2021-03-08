Стерлинг готов подраться с Петром Яном в реванше

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (20-3) не против реванша с россиянином Петром Яном (15-2).

Об этом сообщили в команде американского бойца.

«Алджамейн готов дать реванш. Нужно некоторое время на восстановление, и он будет готов», — цитирует своего собеседника ТАСС.

Бой между Стерлингом и Яном состоялся на турнире UFC 259. В четвертом раунде Ян нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову и был дисквалифицирован, лишившись пояса UFC.

Ранее Ян назвал Стерлинга клоуном за фото с поясом UFC.