Стерлинг готов подраться с Петром Яном в реванше
Игорь Игнатов
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Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (20-3) не против реванша с россиянином Петром Яном (15-2).
Об этом сообщили в команде американского бойца.
«Алджамейн готов дать реванш. Нужно некоторое время на восстановление, и он будет готов», — цитирует своего собеседника ТАСС.
Бой между Стерлингом и Яном состоялся на турнире UFC 259. В четвертом раунде Ян нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову и был дисквалифицирован, лишившись пояса UFC.