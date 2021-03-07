«Петру нужно идти дальше»: Цзю поддержал Яна

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал поражение россиянина Петра Яна в бою против американца Айджамейна Стерлинга на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе.

7 марта Петр Ян не смог защитить чемпионский титул в легчайшем весе так как нанес стоящему на коленях Стерлингу запрещенный удар в голову, и был дисквалифицирован.

«Не знаю точных правил, поэтому мне сложно комментировать легальность или нелегально этого удара. Сейчас самое главное — не брать Петру эту ситуацию сильно в голову. В моей жизни был очень похожий момент: правда, там назначили ничью, inattenticional illegal block. Послал соперника три раза в нокдаун за один раунд, тот упал на последнем ударе, бой остановили, подумал, что выиграл, а, оказывается, я что-то нарушил. Пересматривал этот бой много-много раз, так и не понял, что я сделал неправильно. Петру нужно перестроиться и идти дальше», — сказал Цзю в интервью «Спорт-Экспрессу».

Глава UFC Дана Уайт заявил, что UFC намерен организовать между Яном и Стерлингом бой-реванш.

Ранее сообщалось, что Ян попросил прощения у своих болельщиков.