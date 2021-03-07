Петр Ян дисквалифицирован из-за использования запрещенного удара
Виктория Алексеева
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Российский боец Петр Ян был дисквалифицирован из-за использования запрещенного приема на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 259.
Обладатель титула чемпиона легчайшего веса по ходу четвертого раунда нанес Алджамейну Стерлингу удар коленом в голову, что запрещено правилами американского промоушена. После этого приема бой был досрочно остановлен.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Ранее сообщалось, что Махачев «задушил» Добера на турнире UFC 259.