Роналду эмоционально отреагировал на победу «Ювентуса» над «Лацио»

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на победу над «Лацио» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Португалец начал игру в запасе. На поле он появился только на 69-й минуте, сменив Альваро Морату, который в этом поединке оформил дубль.

«Отличная победа! Продолжайте так же, ребята», — написал форвард в Instagram.

По итогам поединка туринская команда оказалась на третьей строчке турнирной таблицы Серии А, набрав 52 очка.

Ранее сообщалось, что Роналду стал лучшим игроком «Ювентуса» в феврале.