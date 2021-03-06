Сломавший на ЧМ руку лыжник Спицов перенес непростую операцию

Хирург и глава московского центра микрохирургии кисти Центральной клинической больницы Святителя Алексия Валентина Калантырская поделилась подробностями состояния здоровья российского лыжника Дениса Спицова, который 1 марта получил перелом пятой пястной кости левой руки во время тренировки, из-за чего был вынужден покинуть расположение национальной сборной, так и не проведя ни одной гонки на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. 6 марта ему была сделана операция.

«Все прошло нормально. Перелом оказался непростым, скрепили все прочно», — приводит слова врача ТАСС.

Ожидается, что лыжник успеет восстановиться к чемпионату России, который стартует в Тюмени 26 марта. Чемпионат мира в Оберстдорфе завершится 7 марта мужским масс-стартом.