Украинец Усик провел спарринг с двумя боксерами одновременно

Украинский боксер Александр Усик провел спарринг с двумя соперниками одновременно. Спортсмен опубликовал видео тренировки в Instagram.

В одном из эпизодов спарринга бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе попытался нанести двойной удар.

В профессиональной карьере Усик провел 18 поединков, в которых одержал 18 побед. В 2019 году боксер дебютировал в супертяжелом весе. Последний бой он провел в октябре 2020 года. Тогда Усик одержал победу над представителем Великобритании Дереком Чисорой решением судей.

Ранее Усик рассказал о своем отношении к Владимиру Кличко.