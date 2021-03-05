Вяльбе прокомментировала тактику Большунова в борьбе с Клебо

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала тактику Александра Большунова в борьбе с Йоханнесом Клебо на последнем этапе мужской эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе.

По ее словам, норвежец специально «гулял» перед российским атлетом, чтобы дождаться его.

«Они написали этот сценарий давно, и мы это прекрасно понимали. Может быть, если бы отрыв был еще больше, то он бы не ждал, а сразу бы поехал. Но Саша шел впереди в своей, достаточно комфортной зоне интенсивности.

Погода Большунову очень помешала», — передает слова Вяльбе Sportbox.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов не стал радоваться серебру в эстафетной гонке на чемпионате мира 2021 года.