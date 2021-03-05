Слуцкая усомнилась в правильности решения Косторной вернуться к Тутберидзе

Бронзовая призерка Олимпийских игр 2006 года Ирина Слуцкая усомнилась в правильности решения действующей чемпионки Европы по фигурному катанию Алены Косторной вернуться к Этери Тутберидзе. Об этом сообщают «Известия».

По ее мнению, 17-летняя спортсменка в данный момент действует по большей части на эмоциях.

«Когда уходишь от одного тренера к другому, наверняка ты ждешь результата, но надо понимать, что в одиночку результата не добиваются.

Конечно, это эмоции. Хотелось видеть Алену на первых позициях, но жизнь распорядилась иначе», — сказала Слуцкая.

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