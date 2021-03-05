Тренер сборной России по лыжам подвел итоги мужской эстафеты на ЧМ-2021

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвел итоги мужской эстафеты на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе. Его слова передает «Чемпионат».

По его словам, бороться за победу в гонке можно было лишь в случае большого отрыва перед норвежцем Йоханнесом Клебо.

«Эстафета — четыре этапа, закончили вторыми. Хороший был первый этап, но потом все собрались заново. Саша оторвался от преследователей, а Клебо не торопился, чтобы устроить шоу. Он лучший спринтер сейчас.

Второе место — здорово, взяли свое», — сказал Бородавко.

Ранее сообщалось, что российская сборная заняла второе место в мужской эстафете.