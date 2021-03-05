Глава UFC заявил, что не знает российского бойца Шлеменко

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что не знает российского бойца Александра Шлеменко.

«О ком вы говорите? Где он сейчас выступает? Я думаю, что, если этот боец популярен и заинтересует нас, он будет в списках», — сказал Уайт на пресс-конференции перед турниром UFC 259 в Лас-Вегасе.

В профессиональной карьере Шлеменко принял участие в 73 поединках, в которых одержал 59 побед и потерпел 13 поражений. Еще один поединок признан несостоявшимся. Он является двукратным победителем гран-при Bellator, а также завоевал титул чемпиона промоушена в среднем весе.

Ранее Шлеменко анонсировал свой следующий поединок.