Глава UFC заявил, что не знает российского бойца Шлеменко
Антон Борисов
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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что не знает российского бойца Александра Шлеменко.
«О ком вы говорите? Где он сейчас выступает? Я думаю, что, если этот боец популярен и заинтересует нас, он будет в списках», — сказал Уайт на пресс-конференции перед турниром UFC 259 в Лас-Вегасе.
В профессиональной карьере Шлеменко принял участие в 73 поединках, в которых одержал 59 побед и потерпел 13 поражений. Еще один поединок признан несостоявшимся. Он является двукратным победителем гран-при Bellator, а также завоевал титул чемпиона промоушена в среднем весе.