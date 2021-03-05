«Барселона» узнала соперника по финалу Кубка Испании
Анастасия Мартыненко
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«Барселона» узнала команду, с которой сразится в финале Кубка Испании.
Трофей будет разыгран между каталонской командой и «Атлетиком», который в своем полуфинальном поединке одолел «Леванте» со счетом 2:1 в дополнительное время.
Встреча состоится 17 апреля в Севилье.
Примечательно, что 17 января «Атлетик» победил «Барселону» в матче за Суперкубок страны. Поединок завершился в дополнительное время со счетом 3:2.
Ранее сообщалось, что наставник «Барселоны» поделился эмоциями от выхода в финал Кубка Испании.