«Барселона» узнала соперника по финалу Кубка Испании

«Барселона» узнала команду, с которой сразится в финале Кубка Испании.

Трофей будет разыгран между каталонской командой и «Атлетиком», который в своем полуфинальном поединке одолел «Леванте» со счетом 2:1 в дополнительное время.

Встреча состоится 17 апреля в Севилье.

Примечательно, что 17 января «Атлетик» победил «Барселону» в матче за Суперкубок страны. Поединок завершился в дополнительное время со счетом 3:2.

Ранее сообщалось, что наставник «Барселоны» поделился эмоциями от выхода в финал Кубка Испании.