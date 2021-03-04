Вяльбе расплакалась после серебра россиянок в эстафете на ЧМ

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе расплакалась, комментируя результат российских лыжниц, которые заняли второе место по итогам эстафеты в рамках чемпионата мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

«Я очень счастлива за девчонок. Мы надеялись, верили в них. И не зря. Благодарю всех: девчонок, сервису. Я просто счастлива. Уже виделась со всеми, целовалась. Сказала им: «Спасибо, золотые мои, я вас всех люблю». Наталья Непряева и Татьяна Сорина — они абсолютно мужественные. С такими травмами остались в строю, выступают очень достойно. Это выше всяких похвал», – сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что серебро в эстафете стало для россиянок первой наградой на чемпионате мира, в программе которого осталась мужская эстафета, а также два масс-старта. Чемпионат завершится 7 марта.