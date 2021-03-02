«Миннесота» Капризова в овертайме уступила «Вегасу»
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» оказался сильнее «Миннесоты Уайлд».
Встреча прошла в Лас-Вегасе на арене «Ти-мобайл» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом в овертайме — 5:4.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Код Гласс, Николас Хейг, Алекс Тух и Макс Пачиоретти, оформивший дубль.
У проигравшей команды отличились Джордан Гринвэй, Ник Бонино и Маркус Фолиньо (дважды).
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