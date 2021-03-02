Спицов сломал руку на том же спуске, что и Устюгов

Тренер российского лыжника Дениса Спицова Юрий Бородавко рассказал о травме своего подопечного, которая не позволит ему выступить на ЧМ-2021.

1 марта стало известно, что Спицов сломал руку во время тренировки в Оберстдорфе. По словам Бородавко для «СЭ», произошло это на том же спуске, где травмировался Сергей Устюгов. Впоследствии Устюгов не смог принять участие в спринтерской эстафете и досрочно завершил выступления на мировом первенстве.

24-летний Спицов на ЧМ в Германии должен был бежать раздельную гонку на 15 км и был кандидатом на марафон.

Ранее стал известен состав сборной России на женскую индивидуальную гонку на ЧМ-2021.