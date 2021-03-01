Появились подробности перелома руки лыжника Спицова
Вадим Балканов
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Появились подробности перелома руки лыжника Дениса Спицова, сообщает «СЭ».
По словам мануального терапевта сборной России Сергея Чечиля, спортсмен неудачно упал.
«Во время падения палка была в руках. В месте, где Денис держал ее, произошло сдавливание кости. В месте фиксации произошел продольный, частично винтообразный перелом пятой пястной кости.
Смещение блоков небольшое, возможно консервативное лечение», — сказал Чечиль.
Ранее сообщалось, что шведской лыжнице Мае Дальквист до конца чемпионата мира 2021 года в Оберстдорфе запретили целоваться с американцем Кевином Больгером.