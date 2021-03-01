Финские журналисты назвали лыжника Ретивых «русской черепахой»

Журналисты финского портала Iltalehti оскорбительно высказались о российском лыжника Глебе Ретивых после командного спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Перед финальным этапом гонки Александр Большунов передал эстафету Ретивых с преимуществом в четыре секунды. В итоге победу одержали норвежские лыжники, а второе место заняли финны. Российская команда стала третьей.

В материале Iltalehti журналисты оценили работу лыжника Йони Мяки на заключительном этапе командного спринта.

«Мяки обеспечил команде серебро на финальном круге в поединке против русской черепахи Глеба Ретивых», — написано в публикации.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

Ранее шведская лыжница Мая Дальквист высказалась о произошедшем между Большуновым и Ретивых.