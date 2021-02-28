Дмитрий Губерниев помирился с Еленой Вяльбе

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев уладил конфликт с главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.

«Сегодня поговорил с Еленой Вяльбе, догнал ее на стадионе! Пожали руки друг другу и договорились продолжать рабочие отношения! За отдельные действия и высказывания попросил Елену Валерьевну извинить меня, Вяльбе было непросто, но все в итоге хорошо! Спасибо, Елена Валерьевна, наши лыжники с вами всех победят!

Кстати, Вяльбе отметила, что девчонок в командном спринте надо было поменять местами, а парни, бронзовые призеры, бежали с нужной расстановкой!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Ранее Елена Вяльбе прокомментировала выступление и результат мужчин в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе.