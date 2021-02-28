«Арсенал» одержал победу над «Лестером» в матче чемпионата Англии

Лондонский «Арсенал» нанес поражение «Лестер Сити» в матче 26-го тура чемпиона Англии.

Встреча, прошедшая в Лестере, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Давид Луис, Александр Ляказетт и Николя Пепе. У хозяев мяч забил Юри Тилеманс.

После 26 туров «Арсенал» с 37 очками занимает девятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Лестер» (49) располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» и «Фулхэм» сыграли вничью.

Англия. Премьер-лига. 26-й тур

«Лестер Сити» (Лестер) — «Арсенал» (Лондон) — 1:3

Голы: 1:0 — Тилеманс, 6; 1:1 — Луис, 39; 1:2 — Ляказетт, 45+2 (пенальти); 1:3 — Пепе, 52.