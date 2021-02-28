Эксперт РФС признал правильным назначение пенальти в матче «Динамо» — «Спартак»

Специальный советник генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Дэвид Эллерей проанализировал работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матче 1/8 финала Кубка России между московскими клубами «Динамо» и «Спартак».

Встреча, прошедшая на домашнем стадионе бело-голубых, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 12-й минуте матча в ворота красно-белых был назначен 11-метровый удар после того, как главный арбитр Кирилл Левников после просмотра VAR посчитал, что полузащитник красно-белых Виктор Мозес сыграл рукой в своей штрафной после подачи углового.

Эллерей считает, что судья принял правильное решение, так как футболист «Спартака» намеренно отставляет руку в сторону траектории полета мяча.

«По крайней мере часть мяча явно касается верхней части его руки, ниже линии подмышки — контакт в этой части руки считается нарушением правил (игра рукой)», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте РФС.

Отмечается, что в момент нарушения правил Левников находился не в оптимальной позиции для принятия верного решения, так как в тот момент в площади ворот находилось слишком много игроков. Также он мог бы занять более удобную позицию ближе к игрокам или найти лучший угол для беспрепятственного обзора.

Ранее экспертно-судейская комиссия РФС также признала верным назначение пенальти в ворота «Спартака».