Пенальти в матче «Динамо» — «Спартак» признали верным

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала верным пенальти, который был назначен в матче 1/8 финала Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартаком», сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. 11-метровый удар главный арбитр поединка Кирилл Левников назначил на 15-й минуте игры в ворота «Спартака» после того, как защитник Виктор Мозес сыграл рукой в своей штрафной площади.

«Единогласно поддержано финальное решение арбитра. Плюс развернутое заключение Дэвида Эллерея, объясняющее правильность работы VAR в данном эпизоде», — заявил Хачатурянц.

Встреча завершилась победой «Динамо» со счетом 2:0.

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