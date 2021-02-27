Сергачев назвал ужасным поступок Назарова по отношению к Панарину

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев поделился мнением о скандале с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.

Ранее экс-наставник подольского «Витязя» Андрей Назаров заявил, что в 2011 году Панарин в баре отеля в Риге несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Бывший тренер отметил, что игроку грозил тюремный срок, однако ему удалось избежать наказания.

«Я не думаю, что какой-то из репортёров ему позвонил, чтобы спросить мнение, он сам звонит репортерам и говорит, что у него есть новость и он хочет высказать своё мнение. Это уже многое говорит о человеке», — сказал Сергачев в ClubHouse.

По мнению хоккеиста, Назаров никому не интересен, и поэтому он пытается привлечь к себе внимание подобными заявлениями.

Сергачев считает, что Панарин не бил девушку. Он отметил, что «Рейнджерс» и НХЛ сделали правильное решение, встав на сторону российского хоккеиста.

«А то, что сделал его бывший тренер, даже не буду называть его фамилию, это ужасно. Зная, как трепетно лига и клуб относятся к своей репутации, как быстро они могут из звезды сделать никого и выгнать… Значит, надо в суд подавать на человека за клевету, если это неправда», — заключил Сергачев.

Ранее адвокат рассказал, чего может добиться Панарин в суде против Назарова.