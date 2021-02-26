В «Динамо» рассказали о попытке забрать Бакаева у «Спартака»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о попытке клуба осуществить трансфер российского полузащитника Зелимхана Бакаева, который представляет цвета столичного «Спартака». Трансферное окно закрылось в ночь на 26 февраля, и бело-голубые не смогли договориться с красно-белыми о выкупе 24-летнего хавбека.

«Есть две основных составляющих, когда рассматривается приобретение нового футболиста. Он должен устраивать клуб с точки зрения качества игры, и должны быть приемлемые финансовые условия. На текущий момент те футболисты, которые есть в обойме, нас полностью устраивают. И, в частности, кубковая встреча против «Спартака» это тоже показала», — приводит слова Шварца пресс-служба бело-голубых.

Ранее сообщалось, что «Динамо» предложило «Спартаку» за Бакаева €5 млн, но красно-белые ответили на это отказом.