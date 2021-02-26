Международная федерация лыжного спорта вынесла предупреждение Большунову

Международная федерация лыжного спорта (ФИС) официально вынесла предупреждение российскому лыжнику Александру Большунову за инцидент, который произошел в конце эстафетной гонки на январском этапе Кубка мира в Лахти, когда россиянин ударил и уронил представителя финской сборной Йони Мяки. Спортсмену назначен испытательный срок в пять гонок, а также штраф в размере 2000 франков. В случае, если Большунов получит желтую карточку, то условное наказание станет реальным.

«Изучив все факты, группа решила назначить Большунову испытательный срок в ближайших пяти гонках чемпионата и Кубка мира, на которые он будет заявлен. Если случаи неспортивного поведения не повторятся, наказания не последует. Если Большунов вновь оступится, то помимо других возможных санкций спортсмен будет отстранен на две гонки», — приводит заявление ФИС норвежский портал NRK.

Ранее отец российского лыжника Александр Большунов-старший обвинил Международную федерацию лыжного спорта в давлении на его сына.