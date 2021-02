Надаль снялся с турнира в Роттердаме из-за травмы

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль принял решение сняться с турнира в голландском Роттердаме.

Спортсмену из Испании пришлось пойти на такой шаг из-за травмы спины, которую он получил во время выступлений на Открытом чемпионате Австралии — 2021.

«Очень жаль, но я вынужден отказаться от поездки в Роттердам. Вы знаете, что у меня были некоторые проблемы со спиной в Австралии... Они начались в Аделаиде и продолжились в Мельбурне. Мы нашли временное решение, которое позволило мне играть без боли на второй неделе Открытого чемпионата Австралии — 2021. Вот только как только я вернулся в Испанию, то посетил врача — он посоветовал пока не играть.

Я с нетерпением ждал возвращения в Роттердам и Нидерланды. Я так давно там не играл! Верю, что скоро вернусь и выступлю там», — оставил публикацию Надаль в Twitter.

