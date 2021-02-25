Управляющий директор «Спартака» высказался о рисках трансфера Промеса

Управляющий директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал об условиях трансфера нападающего Квинси Промеса из амстердамского «Аякса».

«Сумма трансфера — €8,5 млн. Про бонусы говорить не будем, все зависит от выступления команды в целом. Что касается истории, про которую все говорят, то она не столько негативная, сколько трагическая и драматическая. Хочется не акцентировать на это внимание.

Что касается рисков, то все заинтересованы в том, чтобы ситуация, произошедшая с Квинси, не получила негативных итогов. Юридические и финансовые риски «Спартаком» застрахованы.

Информация об аренде — недостоверная. «Спартак» сразу же планировал оформить полноценный трансфер. Платеж будет разделен на все 3,5 года. Каждые полгода мы будем выплачивать средства за трансфер», — сказал Мележиков во время пресс-конференции.

13 декабря Промес был взят под стражу после того, как двоюродный брат футболиста написал на него заявление в правоохранительные органы. По словам родственника, игрок нанес ему несколько ударов ножом во время семейной вечеринки.

16 декабря Промес был освобожден из-под ареста, но он по-прежнему остается фигурантом дела. Ему может грозить до четырех лет тюрьмы.

Ранее в «Спартаке» рассказали о сложностях при переходе Промеса.