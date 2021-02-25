В «Урале» подтвердили, что Помазун возвращается в ЦСКА из-за болезни Акинфеева

В «Урале» официально подтвердили, что вратарь Илья Помазун, арендованный у ЦСКА прошлым летом, досрочно возвращается в московский клуб.

По словам президента екатеринбургской команды Григория Иванова, это связано с болезнью основного голкипера армейцев Игоря Акинфеева. Предположительно, он и еще один игрок ЦСКА Игорь Дивеев заразились коронавирусом накануне дерби с «Локомотивом».

«ЦСКА отозвал Помазуна, потому что у них заболел Акинфеев. В контракте было прописано, что они в любое трансферное окно могут забрать своего футболиста. Они этим и воспользовались, так как случилась беда», — цитирует Иванова «Р-Спорт».

Ранее Помазун попрощался с «Уралом».