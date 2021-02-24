Перенесшие серьезные травмы Непряева и Сорина примут участие в первой гонке на ЧМ

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определился с составом женской команды, которая примет участие в спринтерской гонке на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Старт состоится 25 февраля, по итогам спринта будут разыграны первые комплекты медалей на турнире.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на тренера российской команды Сергея Турышева, среди женщин в заявку на гонку попали Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Христина Мацокина. Ранее Непряева и Сорина перенесли серьезные травмы. Первая при подготовке к турниру сломала руку, в связи с чем ей была проведена операция, а у Сориной был диагностирован разрыв передней таранно-малоберцовой связки. Обе лыжницы оказались готовы к спринту.

Ранее стал известен состав мужской команды.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не смогут выступить под флагом своей страны.

На турнире команда будет называться Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены будут выступать под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS), а в случае их побед будет исполняться гимн организации.