Загитова вспомнила о победе на Играх и поздравила мужчин с 23 февраля

Российская фигуристка Алина Загитова вспомнила о своей победе на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

«23 февраля! Сегодня третья годовщина победы на Олимпийских играх! Наша совместная победа с командой Этери Тутберидзе, моей семьей, моими золотыми болельщиками и всеми, кто был рядом и болел за меня, — это наша общая победа!» — написала Загитова в Instagram.

Спортсменка поблагодарила поклонников за поздравление, а также поздравила мужчин с Днем защитника Отечества.

Ранее сообщалось, что Загитова примет участие в «Ледниковом периоде» в роли спортсменки.