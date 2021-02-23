Загитова вспомнила о победе на Играх и поздравила мужчин с 23 февраля
Антон Борисов
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Российская фигуристка Алина Загитова вспомнила о своей победе на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.
«23 февраля! Сегодня третья годовщина победы на Олимпийских играх! Наша совместная победа с командой Этери Тутберидзе, моей семьей, моими золотыми болельщиками и всеми, кто был рядом и болел за меня, — это наша общая победа!» — написала Загитова в Instagram.
Спортсменка поблагодарила поклонников за поздравление, а также поздравила мужчин с Днем защитника Отечества.
Ранее сообщалось, что Загитова примет участие в «Ледниковом периоде» в роли спортсменки.