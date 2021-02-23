Рудковская — о фигурном катании: Плющенко расшевелил это болото

Супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская высказалась о влиянии своего мужа на развитие фигурного катания.

По словам Рудковской, с приходом Плющенко в тренерскую деятельность вид спорта стал «эпатажным» и более конкурентным.

«Он расшевелил это болото. С его приходом стало интересно. До этого ведь побеждали только одни и те же девочки одного и того же тренера. А сейчас и Алексей Николаевич Мишин ввязался в борьбу. Фигурное катание стало другим, более эпатажным. Каждый обсуждает, какой у какой фигуристки костюм, кто там победил», — рассказала Рудковская в интервью журналу Tatler.

В академии «Ангелы Плющенко» занимаются такие спортсмены, как двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка Европы Алена Косторная. В команду Плющенко они перешли из группы «Хрустальный», которой руководит Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что сын Плющенко выиграл турнир по фигурному катанию.