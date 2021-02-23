Двукратный чемпион мира по мотогонкам скончался из-за коронавируса

Стало известно о смерти итальянского мотогонщика, двукратного чемпиона мира MotoGP в классе 125 кубических сантиметров Фаусто Грезини.

По информации Gazzetta dello Sport, он скончался вечером 22 февраля в одном из госпиталей Болоньи.

В конце декабря 60-летний Грезини был госпитализирован с диагнозом коронавирус, после чего его состояние то улучшалось, то ухудшалось. Несколько недель бывший спортсмен в состоянии искусственной комы. 18 февраля он был повторно введен в кому.

В последние годы Грезини руководил основанной им же командой «Gresini Racing».

Ранее сообщалось, что мать Роналдиньо скончалась после заражения коронавируса.