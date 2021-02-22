Уткин рассказал о полном разочаровании наставником «Спартака» Тедеско

Популярный блогер и журналист Василий Уткин рассказал о полном разочаровании в главном тренере московского «Спартака» Доменико Тедеско.

Под руководством немецкого специалиста столичный клуб проиграл в 1/8 финале Кубка России другому московскому клубу — «Динамо» — со счетом 0:2.

«Полное разочарование в Тедеско. Много говорится о том, что невразумительной оказалась схема, которую он предложил своей команде. То, что матч-менеджмент Доменико Тедеско был неубедителен, «Спартак» не смог перестроиться и доводить свои атаки до более явных угроз», — заявил Уткин в своем YouTube-канале.

После 19-ти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые идут на третьей строчке в турнирной таблице, имея в активе 35 баллов.

Ранее сообщалось, что тренер «Сочи» Бородин раскрыл забавные прозвища Тедеско.