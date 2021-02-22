Латыпов заработал больше всех призовых на ЧМ-2021 среди россиян

Российский биатлонист Эдуард Латыпов заработал больше всех призовых на чемпионате мира 2021 года в Поклюке среди своих соотечественников. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, 26-летний атлет заработал более €14 тыс.

Вторым в списке стал Карим Халили, получивший в качестве бонуса более €11 тыс. Третье место с результатом более €9 тыс. досталось Александру Логинову.

Наибольшую сумму призовых у женщин заработала Светлана Миронова (€8,8 тыс.)

Ранее сообщалось, что Кирилл Стрельцов заменит Антона Бабикова на последних этапах Кубка мира по биатлону.