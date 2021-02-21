Российские биатлонисты показали худший результат на ЧМ с 2016 года

В словенской Поклюке завершился чемпионат мира по биатлону.



Россияне заняли седьмое место в медальном зачете, выиграв бронзу в мужской эстафете.

Это худший результат с 2016 года, когда Россия не завоевали наград.



Первое место заняла Норвегия. Скандинавы увезли из Словении семь золотых, три серебряные и четыре бронзовые награды.

Ранее сборная России выиграла бронзу в эстафете на чемпионате мира.