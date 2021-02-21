Наставник «СКА-Хабаровска» высказался о проведении матчей Кубка России в феврале

Наставник «СКА-Хабаровска» Сергей Юран высказался о проведении матчей Кубка России в феврале, передает «Чемпионат.com».

Напомним, хабаровчане уступили московскому ЦСКА со счетом 0:2.



«Сегодня были неплохие погодные условия. Думаю, в такую погоду можно играть. Ничего сверхъестественного. В Германии такая же погода, чемпионат мы заканчивали в »+5», — сказал Юран.

Ранее ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 1/8 финала Кубка России.