Наставник «СКА-Хабаровска» высказался о проведении матчей Кубка России в феврале
Андрей Черников
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Наставник «СКА-Хабаровска» Сергей Юран высказался о проведении матчей Кубка России в феврале, передает «Чемпионат.com».
Напомним, хабаровчане уступили московскому ЦСКА со счетом 0:2.
«Сегодня были неплохие погодные условия. Думаю, в такую погоду можно играть. Ничего сверхъестественного. В Германии такая же погода, чемпионат мы заканчивали в »+5», — сказал Юран.
Ранее ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 1/8 финала Кубка России.