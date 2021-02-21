Бой Чудинова и Чилембы завершился ничьей

В Москве завершился вечер бокса, который проходил в концертном зале «Вегас Сити Холл».

В главном поединке сошлись российский средневес Федор Чудинов, обладающий титулом Всемирной боксерской ассоциации (WBA Gold) и малавиец Айзек Чилемба.

Бой завершился ничьей.

Напомним, что до этого Михаил Кокляев победил бойца смешанных единоборств (ММА) Артема Тарасова.

Ранее сообщалось, что поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом будет перенесен.