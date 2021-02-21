Бой Чудинова и Чилембы завершился ничьей
Вадим Балканов
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В Москве завершился вечер бокса, который проходил в концертном зале «Вегас Сити Холл».
В главном поединке сошлись российский средневес Федор Чудинов, обладающий титулом Всемирной боксерской ассоциации (WBA Gold) и малавиец Айзек Чилемба.
Бой завершился ничьей.
Напомним, что до этого Михаил Кокляев победил бойца смешанных единоборств (ММА) Артема Тарасова.
Ранее сообщалось, что поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом будет перенесен.