Тренер «Динамо» Воронин назвал заслуженной победу над «Спартаком»

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин назвал заслуженной победу над «Спартаком» в матче 1/8 финала Кубка России. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, красно-белые попытались запутать оппонентов, выставив сначала трех защитников, однако бело-голубые оказались готовыми к этому маневру.

«Хорошая и интересная игра, мы свои моменты реализовали и заслуженно победили. Это только первая игра после возобновления сезона, все еще впереди. Мы стремимся, растем и просто хотим побеждать», — сказал Воронин.

Ранее сообщалось, что бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Кубка России против тульского «Арсенала».