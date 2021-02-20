Семак объяснил вылет «Зенита» из Кубка России

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил вылет команды из Кубка России на стадии 1/8 финала, передает «Чемпионат.com».

«Зенит», который являлся действующим обладателем Кубка России, проиграл со счетом 1:2 тульскому «Арсеналу». Семак отметил, что до забитого мяча команда неплохо контролировала мяч, однако затем отдала инициативу сопернику.

«Наша оборонительная игра была далека от оптимальной. Ошибки были грубыми и привели к пропущенным мячам. Надо было менять ход матча. Постарались освежить игру, но ни к чему это не привело», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Арсеналу» и вылетел из Кубка России.