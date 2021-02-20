Трусова объяснила лайк комментария с критикой Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова прокомментировала лайк, который появился под постом в Instagram с критикой бывшего тренера Этери Тутберидзе.

По словам фигуристки, она заходит в соцсети только для того, чтобы сделать публикации.

«Мой аккаунт в Instagram очень часто взламывают. Только с ноября уже раз пять взламывали и Instagram, и электронную почту. Но все, кто меня знает и были когда-то со мной знакомы, включая, думаю, Этери Георгиевну, знают, что я ничего не лайкаю и не комментирую», — цитирует Трусову «Чемпионат.com».

Трусова ушла из группы Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в мае 2020 года.

Ранее чемпионка Европы Алена Косторная в Instagram оценила комментарий подписчика с критикой Тутберидзе.