Экс-президент «Локомотива» сравнил Кокорина с криптовалютой

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус иронично отреагировал на отсутствие нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина на поле в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Специи».

«У меня ощущение, что Кокорин это какая-то новая криптовалюта. Сначала «Спартак» его подписал непонятно зачем, явно не для футбола, но каким-то образом умудрился продать. «Фиорентине» он тоже для футбола не нужен, но не удивлюсь, если и они его продадут», — написал Геркус в Twitter.

Россиянин дебютировал в составе «Фиорентины» в матче 21-го тура чемпионата Италии против миланского «Интера» (0:2). Форвард провел на поле 17 минут и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» без Кокорина разгромила «Специю» в матче Серии А.