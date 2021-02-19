«Динамо» обращалось с просьбой перенести матч со «Спартаком»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб обращался в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой перенести матч 1/8 финала Кубка России против столичного «Спартака».

По словам функционера, организация приняла решение провести встречу согласно регламенту.

«Поэтому готовимся ко встрече в штатном режиме и ждем наших болельщиков. Прогноз на завтра -10°С, и это позволяет рассчитывать на то, что игра состоится. Матч будет интересным. Надеюсь, что холод не станет препятствием для мощной поддержки нашей команды», — цитирует Пивоварова «Спорт-Экспресс».

Встреча между «Динамо» и «Спартаком» пройдет на домашней арене бело-голубых 20 февраля. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19.30 мск.

Ранее главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».