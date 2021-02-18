«Лестер» сыграл вничью со «Славией» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
Антон Борисов
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«Лестер Сити» сыграл вничью с пражской «Славией» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Встреча, прошедшая в столице Чехии, завершилась со счетом 0:0.
Ответный матч пройдет в Лестере 25 февраля. Начало — в 23.00 мск.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» сыграло вничью с «Брюгге» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
«Славия» (Прага, Чехия) — «Лестер Сити» (Лестер, Англия) — 0:0