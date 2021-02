Гонщик Алонсо показал свое лицо после операции

Двукратный чемпион мира по кольцевым автогонкам в классе машин «Формулы-1» Фернандо Алонсо показал свое лицо после операции. Соответствующий пост спортсмен опубликовал в своем Twitter.

«Витамин D, эспандеры и несколько прогулок для поддержания хорошей формы. Всем доволен и благодарен за ваши сообщения», — написал испанец.

Напомним, что 11 февраля Алонсо попал в ДТП, в ходе которого получил лицевую травму, после чего был вынужден отправиться на операционный стол и прекратить подготовку к новому году.

Ранее сообщалось, что «Макларен» представил новый болид на сезон-2021.

Vitamina D . Algún elástico y paseos para mantener la forma. Contento con todo y agradecido por vuestros mensajes. ❤️



Vitamin D. Elastics and some walks to keep the level high. Happy with everything and grateful for your messages ❤️#f1 #alpine #renault pic.twitter.com/zVv3zWmyXL