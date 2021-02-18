Гонщик Алонсо показал свое лицо после операции
Двукратный чемпион мира по кольцевым автогонкам в классе машин «Формулы-1» Фернандо Алонсо показал свое лицо после операции. Соответствующий пост спортсмен опубликовал в своем Twitter.
«Витамин D, эспандеры и несколько прогулок для поддержания хорошей формы. Всем доволен и благодарен за ваши сообщения», — написал испанец.
Напомним, что 11 февраля Алонсо попал в ДТП, в ходе которого получил лицевую травму, после чего был вынужден отправиться на операционный стол и прекратить подготовку к новому году.
Ранее сообщалось, что «Макларен» представил новый болид на сезон-2021.
Vitamina D . Algún elástico y paseos para mantener la forma. Contento con todo y agradecido por vuestros mensajes. ����❤️— Fernando Alonso (@alo_oficial) February 17, 2021
Vitamin D. Elastics and some walks to keep the level high. Happy with everything and grateful for your messages ����❤️#f1 #alpine #renault pic.twitter.com/zVv3zWmyXL