Уильямс в слезах покинула пресс-конференцию после поражения Осаке

Американская теннисистка Серена Уильямс в слезах покинула пресс-конференцию после поражения Наоми Осаке в полуфинале Australian Open — 2021. Об этом сообщает Tennis Majors.

39-летняя спортсменка не выдержала после вопроса о плохой игре, не позволившей выйти ей в финал.

«Я не знаю, с меня довольно», — сказала Уильямс.

Перед этим Серена заявила, что могла вести по ходу поединка со счетом 5:0, однако из-за ошибок у нее этого не вышло.



