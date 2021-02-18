Передача Свечникова не спасла «Каролину» от поражения «Флориде»
»Каролина Харрикейнз» проиграла «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
команды не смогли определить победителя в основное время, а в овертайме сильнее оказалась «ФЛорида». Встреча завершилась со счетом 4:3.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский остался в запасе. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников набрал в матче одно очко, отметившись голевой передачей.
Ранее сообщалось, что известны сроки восстановления форварда «Рейнджерс» Панарина.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз» — 3:4 (ОТ)
1:0 — Стаал (Фёгеле), 18:28;
2:0 — Ахо (Песке, Макгинн), 18:50;
2:1 — Юбердо (Яндл, Дриджер), 30:52;
2:2 — Веннберг (Юбердо, Хёрнквист), 43:11;
2:3 — Ламмикко (Ломберг), 52:06;
3:3 — Трочек (Свечников, Хэмилтон), 53:39;
3:4 — Юбердо (Барков), 62:29.