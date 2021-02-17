Черчесов посоветовал привиться российской вакциной «Спутник V»
Вадим Балканов
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Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов посоветовал привиться зарубежным коллегам отечественной вакциной «Спутник V». Его слова передает «Матч ТВ».
По его мнению, российский препарат продемонстрировал свою эффективность в борьбе с коронаввирусной инфекцией.
«После моей первой прививки моя фотография разлетелась в интернете, и мне звонили из Австрии, Германии и спрашивали. Я всем ответил, что на сегодняшний день это лучшая вакцина. Ею нужно пользоваться», — сказал Черчесов.
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