Чемпион России Коляда пропустит финал Кубка страны

Трехкратный чемпион России Михаил Коляда не примет участие в финале Кубка страны.

Как сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган, 25-летний спортсмен выступит на турнире в Нидерландах.

«Коляда не выступит в финале Кубка России. Спортсмен заявлен на международный турнир в Гааге», — приводит слова Когана ТАСС.

Финал Кубка России пройдет с 27 февраля по 2 марта в Москве. Соревнования в Гааге — с 25 по 28 февраля.

Ранее сообщалось, что Александр Самарин пропустит финал Кубка России.