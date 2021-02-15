Губерниев иронично отреагировал на отказ биатлонисток давать интервью
Андрей Черников
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Журналист Дмитрий Губерниев иронично отреагировал на отказ российских биатлонисток давать интервью.
«Команда наша женская биатлонная интервью не дает. Полная концентрация на завтрашней гонке. Чую, заплачет Тириль Экхофф», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
Напомним, 16 февраля состоится женская индивидуальная гонка.
Ранее Губерниев высказался о подготовке российских биатлонистов.