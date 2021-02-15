Нидерландская гимнастка рассказала о домогательствах в мире спорта

Бывшая нидерландская гимнастка Верона ван де Лер рассказала о домогательствах в спорте, передает «Медуза».

«Мы должны были взвешиваться перед тренером-мужчиной топлес, но ведь нам было только 10-13 лет. У нас был физиотерапевт. Во время лечебных процедур он дотрагивался до мест, которые трогать не стоит», — сказала спортсменка.



Интересно, что с 2011 по 2019 год она снималась в фильмах для взрослых.

Ранее гимнастка Александра Солдатова объявила о завершении карьеры.