Новичок «Локомотива» Пабло забил дебютный мяч за команду
Андрей Черников
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Новичок «Локомотива» Пабло забил первый мяч за «железнодорожников», передает пресс-служба команды в Twitter.
Футболист отличился в контрольном матче против «Ростова», замкнув передачу Мацея Рыбуся с углового.
Пабло подписал контракт с красно-зелеными 16 января, перейдя из французского «Бордо».
Ранее «Локомотив» разбил «Краснодар» в товарищеском матче.
1️⃣3️⃣' ГОЛ!@pablocastro91 замыкает подачу @maciej31rybus с углового!#ЛокоРостов 1️⃣:0️⃣ pic.twitter.com/NjHq47ymkM— «Локомотив» (@fclokomotiv) February 14, 2021