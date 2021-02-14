Новичок «Локомотива» Пабло забил дебютный мяч за команду

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Новичок «Локомотива» Пабло забил первый мяч за «железнодорожников», передает пресс-служба команды в Twitter.

Футболист отличился в контрольном матче против «Ростова», замкнув передачу Мацея Рыбуся с углового.

Пабло подписал контракт с красно-зелеными 16 января, перейдя из французского «Бордо».

Ранее «Локомотив» разбил «Краснодар» в товарищеском матче.