Боец Исмаилов рассказал о своем уходе из ACA

Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о своем уходе из Absolute Championship Akhmat (ACA).

«Это был мой крайний выход в клетку ACA. Хочу выразить благодарность Маирбеку Хасиеву и Заирбеку Хасиеву, а также всем сотрудникам лиги. Мой следующий выход — AMC Fighter Club», — написал Исмаилов в Instagram.



В АСА Исмаилов провел четыре боя, одержав четыре победы.

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